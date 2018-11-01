В Первоуральске из больницы эвакуировали 70 человек

17:00 | 6.11.2018

подписчик группы «Инцидент Первоуральск»/«ВКонтакте»

Сегодня утром в хирургическом корпусе городской больницы Первоуральска на улице Металлургов сработала пожарная сигнализация. Сотрудники организовали эвакуацию пациентов. Всего было выведено и вынесено 70 человек. Пострадавших нет.



К месту происшествия выезжало восемь единиц пожарно-спасательной техники и 19 человек личного состава.



«Прибывшими на место пожарно-спасательными подразделениями было проведено обследование помещений здания. Установлено, что на первом этаже в электрощите произошло короткое замыкание электропроводки без последующего горения», – сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.



Сейчас больница работает в штатном режиме.