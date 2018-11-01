В Свердловской области проходит Всероссийский турнир по самбо

В Верхней Пышме стартовал Всероссийский турнир по самбо и боевому самбо.Как рассказал пресс-секретарь регионального полицейского главка Валерий Горелых, в соревнованиях принимают участие члены общества «Динамо», куда входят все правоохранительные структуры России: МВД, Росгвардия, ФСБ, МЧС, СК, органы прокуратуры, ФСИН и другие. Побороться за награды на Урал приехали 247 спортсменов из 27 регионов России.Первые победители уже определились: Евгений Максимов, Дмитрий Жуков и Ольга Митина (Московская область), Регина Арцыбашева (Удмуртия), Владимир Балыков, Алексей Клюкин и Ольга Титова (Свердловская область), Адам Юсупов (Саратовская область), Рустам Талдиев (Вологодская область),Турнир посетили врио начальника ГУ МВД России по Свердловской области генерал-майор внутренней службы Петр Кривегин, врио председателя регионального общества «Динамо» полковник полиции Алексей Таврунов, министр по физической культуре и спорту Среднего Урала Леонид Рапопорт, президент Федерации самбо Свердловской области Виктор Ашихин и другие почётные гости.«Я горд, что накануне 80-летия исконно русского вида спорта – самбо, элементы которого используются и в работе правоохранительных органов в рамках физической подготовки и изучения приемов, – всероссийское соревнование общества «Динамо» проходит на гостеприимной земле Среднего Урала. Хочу поблагодарить УГМК за оказанное содействие в организации и проведении столь значимого в спортивном мире события», – отметил генерал Кривегин.Победителям вручили медали и кубки. Турнир продлится три дня.