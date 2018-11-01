Вчера ФК «Урал» одержал победу над московским «Спартаком»

20:15 | 5.11.2018

Фото: sports.ru

Вчера, 4 ноября, екатеринбургская футбольная команда «Урал» в Москве встретилась с командой «Спартак». Хозяева стадиона активно боролись, но завершить матч лидерами так и не смогли. Игра завершилась со счетом 1:2 в пользу «Урала».



В первом тайме «Спартак» не мог создать результативные моменты: «Урал» активно защищал свои ворота и уходил в контратаки. На 29-й минуте Димитров открыл счёт и вывел «шмелей» в лидеры. Ответить на гол и сравнять счёт смог Луис Адриано лишь на 75-й минуте. Долго оставаться на равных командам не пришлось: Панюков почти сразу же заколотил мяч в сетку московской команды. Все последующие моменты не оказались результативными.



Напомним, сейчас ФК «Урал» возвращается домой и уже 10 ноября в 16:00 встречает на стадионе «СКБ-Банк Арена» команду «Оренбург».