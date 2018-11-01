В Свердловской области семеро школьников избили четвероклассника

14:11 | 4.11.2018

Фото: «КП-Екатеринбург»

В Свердловской области в поселке Монетный, что в 30 километрах от Екатеринбурга, семеро учеников школы № 32 избили своего одноклассника – 10-летнего четвероклассника. Об инциденте СМИ стало известно от мамы пострадавшего.



Как сообщила «КП-Екатеринбург» мама пострадавшего мальчика, одноклассники терроризировали ребенка с третьего класса, а на этой неделе они забили «стрелку», где избили мальчика.



К счастью, серьезных травм у пострадавшего нет, однако, со слов его мамы, психолог отметил, что у мальчика появился большой страх за свою жизнь, ходить в школу он отказывается. Тем временем мама пострадавшего ребенка уже написала заявление в полицию.



Отметим, что данный случай пополнил статистику жестокого поведения детей на Среднем Урале – к сожалению, в последнее время некоторые дети стали чересчур агрессивными и, более того, опасными.