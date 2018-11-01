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21:05 | 3.11.2018
Фото: caoinform.ru
В Екатеринбурге перевозчик получит 27 миллионов рублей из городской казны на то, чтобы платно возить пассажиров
Помимо компании «ЛЕКС АВТО» за право стать перевозчиком горожан боролись ещё несколько фирм, причём все они предлагали свои услуги бесплатно; а одна компания и того лучше – предложила доплатить чиновникам 10 тысяч рублей в случае своей победы на торгах. На эту странность обратили внимание в екатеринбургском штабе Навального.
Условия, при которых «ЛЕКС АВТО» будет получать бюджетные деньги за платные перевозки, прописали на одной из страниц документа, опубликованного на сайте Госзакупок:
«Вся выручка, полученная от перевозки пассажиров, согласно статье 14 Федерального закона от 13.07.2017 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», остается у Исполнителя», — сказано в контракте.
В администрации Екатеринбурга сообщили, что своей победой «ЛЕКС АВТО» обязана верной документации, ведь у остальных шести конкурсантов, отмечают в мэрии, были оплошности в оформлении документов. Так, без шансов на победу остались «УралТрансГрупп», «Авто-плюс», «Ю-ВИ-ЭЙ-Транс» и другие – не заверили нотариально выписки из ЕГРЮЛ.
«Если конкурсная комиссия приняла такое решение, значит, всё было проведено по 44-му федеральному закону, который предписывает все процедуры. Таким образом, документы, поданные с нарушениями, не могут быть допущены. В любом случае у перевозчиков есть право обратиться в Федеральную антимонопольную службу», – отметили в администрации.
Сотрудник одной из транспортных фирм, которая не была допущена до конкурса, что протест в УФАС был подан и рассмотрен:
— Протест подавали три организации, — уточнил он. — В наших документах действительно были недоработки, но мы считаем, что наши заявки комиссия отклонила по формальным признакам. Заседание в УФАС состоялось, наши жалобы были приняты и признаны обоснованными.
Таким образом, итоги конкурса аннулировали. Тендер будет проведён заново.
Отметим, что официального заявления об отмене результатов конкурса на сайте УФАС пока не появилось.
Диана Ковандо © «Вечерние Ведомости»
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