В Екатеринбурге перевозчик получит 27 миллионов рублей из городской казны на то, чтобы платно возить пассажиров

21:05 | 3.11.2018

Фото: caoinform.ru

В Екатеринбурге фирма-перевозчик «ЛЕКС АВТО» выиграла конкурс, по условиям которого ей выплатят 27 миллионов рублей за платные перевозки по ряду маршрутов. Причём прибылью исполнитель не должен будет делиться: все деньги, полученные им с оплаты проезда пассажирами, он оставит себе.



Помимо компании «ЛЕКС АВТО» за право стать перевозчиком горожан боролись ещё несколько фирм, причём все они предлагали свои услуги бесплатно; а одна компания и того лучше – предложила доплатить чиновникам 10 тысяч рублей в случае своей победы на торгах. На эту странность обратили внимание в екатеринбургском штабе Навального.



Условия, при которых «ЛЕКС АВТО» будет получать бюджетные деньги за платные перевозки, прописали на одной из страниц документа, опубликованного на сайте Госзакупок:



«Вся выручка, полученная от перевозки пассажиров, согласно статье 14 Федерального закона от 13.07.2017 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», остается у Исполнителя», — сказано в контракте.



В администрации Екатеринбурга сообщили, что своей победой «ЛЕКС АВТО» обязана верной документации, ведь у остальных шести конкурсантов, отмечают в мэрии, были оплошности в оформлении документов. Так, без шансов на победу остались «УралТрансГрупп», «Авто-плюс», «Ю-ВИ-ЭЙ-Транс» и другие – не заверили нотариально выписки из ЕГРЮЛ.



«Если конкурсная комиссия приняла такое решение, значит, всё было проведено по 44-му федеральному закону, который предписывает все процедуры. Таким образом, документы, поданные с нарушениями, не могут быть допущены. В любом случае у перевозчиков есть право обратиться в Федеральную антимонопольную службу», – отметили в администрации.



Сотрудник одной из транспортных фирм, которая не была допущена до конкурса, что протест в УФАС был подан и рассмотрен:



— Протест подавали три организации, — уточнил он. — В наших документах действительно были недоработки, но мы считаем, что наши заявки комиссия отклонила по формальным признакам. Заседание в УФАС состоялось, наши жалобы были приняты и признаны обоснованными.



Таким образом, итоги конкурса аннулировали. Тендер будет проведён заново.



Отметим, что официального заявления об отмене результатов конкурса на сайте УФАС пока не появилось.