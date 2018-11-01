Уже на следующей неделе застройщик ЖК «Первый Николаевский» в Екатеринбурге вручит ключи от жилья обманутым дольщикам

10:09 | 3.11.2018

Фото: МК-Урал

Уже после праздничных выходных застройщик долгостроя «Первый Николаевский» торжественно вручит екатеринбуржцам первые ключи от жилья, передают наши коллеги из «Ведомостей Урал». С учётом заморозки строительства дом возводили целых шесть лет. За это время дольщики и пайщики успели подать на медлительного застройщика в суд.



Торжественное вручение ключей от новых квартир в ЖК «Первый Николаевский», расположенном в мкр-не Заречный, посетят губернатор области Евгений Куйвашев, глава уральской столицы Александр Высокинский и областной омбудсмен Татьяна Мерзлякова, а также директор группы компаний Prinzip Геннадий Черных.



Жилой комплекс «Первый Николаевский» начали возводить еще в 2012 году. Однако из-за определенных сложностей стройка была заморожена, а проект дома изменён. Инициатором и спонсором строительства изначально была компания «Уралэнергостройкомплекс», принадлежавшая одиозному экс-депутату гордумы от «Единой России» Игорю Плаксину. Из-за долгов Плаксина стройку заморозили спустя четыре года – в 2016-м. Застройщик ЖК не выполнил свои обязательства сдать жильё в срок без объяснения причины, чем и породил волну недовольных.



Тогда появилось 760 семей обманутых дольщиков и пайщиков. Сейчас главное следственное управление ГУ МВД России продолжает расследование уголовного дела по факту обмана пайщиков ЖК. Дело возбуждено по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). Вскоре после нахлынувшей на Плаксина волны возмущений обманутых жильцов экс-депутат подписал меморандум о завершении строительства «Первого Николаевского» со Сбербанком и компанией Prinzip, которая и взяла на себя обязательства по завершению строительства.



Всего до конца года свои квадратные метры в «Первом Николаевском» смогут получить 1500 жильцов.