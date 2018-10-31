В ходе повторной проверки дома на Куйбышева инспекторы снова нашли нарушения пожарной безопасности

В начале текущего года инспекторы госпожнадзора выявили ряд нарушений в 12-этажном жилом доме на улице Куйбышева в Екатеринбурге. 31 октября была проведена повторная проверка, которая показала, что ряд нарушений до сих пор не устранены.«Наше предписание выполнено частично. В доме установлена автоматическая пожарная сигнализация и системы оповещения людей о пожаре. Система дымоудаления также приведена в соответствие требованиям и исправно работает, запускаясь при срабатывании пожарной сигнализации. Установлены и двери с соответствующими сертификатами. А вот такие нарушения, как устройство не предусмотренных проектом дверей и перегородок, а также препятствия на путях эвакуации, перейдут в следующее предписание, они не устранены», – рассказала инспектор Екатерина Пильникова.Отмечается, что, если нарушения вновь обнаружатся при следующей проверке в 2019 году, жильцов, захламивших проходы, привлекут к административной ответственности – штрафам от 2 до 3 тысяч рублей.