В Каменске-Уральском по факту схода вагонов с рельсов проводится доследственная проверка

17:46 | 1.11.2018

Уральское следственное управление на транспорте проводит доследственную проверку по факту схода с рельсов вагонов грузового поезда в Каменске-Уральске.



Напомним, что сегодня утром, в восемь часов, на станции Каменск-Уральский Свердловской железной дороги пять вагонов поезда, гружённого бокситами, сошли с рельсов.



«По данному факту следователями Уральского следственного управления на транспорте проводится доследственная проверка, осуществляется осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», - сообщает пресс-служба ведомства.



К счастью, в результате происшествия никто не пострадал, угрозы экологической безопасности нет.