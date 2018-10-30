Ожидается снег и ледяной дождь: дорожники призывают уральцев к предельной внимательности

15:48 | 1.11.2018

businessmir.ch

ФКУ «Уралуправтодор» просит водителей быть особенно внимательными в связи с ухудшением дорожных условий. По информации синоптиков, сегодня, а также ночью и днём 2 ноября местами в ХМАО, Свердловской, Курганской и Тюменской областях ожидается мокрый снег и ледяной дождь.



Для предотвращения гололеда и снежного наката этой зимой «Уралуправтодор» подготовил 400 единиц дорожной техники: комбинированные дорожные машины, грейдеры, тракторы и погрузчики.



Сообщить о нештатной ситуации на трассах можно по круглосуточному телефону 8-800-200-63-06.