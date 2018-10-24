Новости дня
21:58 | 26.10.2018
Фото: ekaterinburg.gilmon.ru
В Екатеринбурге была замечена машина скорой помощи, развозящая еду и напитки
По информации наших коллег с телеканала РЕН ТВ, у задних дверей театра скорая дежурила вчера и сегодня. На фото видно: оттуда мужчины выгружают увесистые коробки. Предположительно, в них были подарки для сотрудников местного Минздрава — в театре отмечали столетие регионального министерства здравоохранения.
В Театре музыкальной комедии подтвердили, что у них действительно проводят торжество медики. У служебного входа и сегодня дежурил автомобиль реанимации.
Неизвестно, была ли она накануне на дежурстве, или это просто санитарный автомобиль? Но тогда зачем ему мигалки и соответствующая окраска? В инциденте уже пообещали разобраться. С фотографиями очевидцев можно ознакомиться здесь.
Диана Ковандо © «Вечерние Ведомости»
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