В Екатеринбурге организуют интерактивные площадки для школьников на чемпионате WorldSkills Hi-Tech

20:21 | 23.10.2018

Фото: 2gis.ru

На Национальном чемпионате сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности, который пройдёт в Екатеринбурге с 24 по 28 октября, будут созданы интерактивные площадки для студентов и школьников. Об этом сообщает Департамент информационной политики Свердловской области.



Чемпионат пройдёт на территории МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО». В этом году на соревнованиях ожидается около 900 экспертов и конкурсантов, которые примут участие в 34 компетенциях. Ожидается, что с профессиями будущего ознакомятся более 1,5 тысячи школьников. Для церемоний открытия и закрытия организаторам потребуется оборудовать дополнительный павильон.



Напомним, WorldSkills Hi-Tech — масштабные соревнования среди молодых профессионалов крупнейших отечественных промпредприятий. Соревнования проходят в Екатеринбурге с 2014 года.