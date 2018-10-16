В УМВД Екатеринбурга состоялось важное кадровое назначение. Кресло пустовало один год

19:36 | 18.10.2018

В структуре УМВД России по Екатеринбургу произошли кадровые изменения. Как стало известно veved.ru, на должность заместителя начальника полиции по оперативной работе назначен начальник отдела участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних полицейского управления Екатеринбурга полковник Алексей Левченко. Данную информацию изданию подтвердили сразу несколько авторитетных информированных источников.



Кресло замначальника полиции по оперативной работе было вакантным около года. Ранее его занимал Филипп Куклин, но в октябре 2017 года он был назначен руководителем отдела полиции №15. В сферу его полномочий входило курирование подразделений уголовного розыска, ОЭБиПК и отдела по контролю за оборотом наркотиков.