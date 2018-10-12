В Екатеринбурге судебный пристав пришел к должнице-парикмахеру под видом клиента

09:30 | 15.10.2018

пресс-служба УФССП по Свердловской области

Жительница Екатеринбурга, работающая парикмахером, задолжала физическому лицу 200 тысяч рублей. Женщина не спешила погашать задолженность, по адресу, указанному в исполнительном документе, не проживала, на телефонные звонки не отвечала.



Судебный пристав, получивший задание привести должницу в отдел судебных приставов, установил место работы екатеринбурженки, позвонил ей и представился клиентом, желающим «подровнять виски».



Явившись в парикмахерскую, пристав предъявил служебное удостоверение и доставил женщину в отдел.



«В отделе должница дала объяснение судебному приставу-исполнителю по поводу задолженности и обязалась оплатить ее в течение двух месяцев», — рассказали в пресс-службе УФССП по Свердловской области.