В Свердловской области установлено более 900 пожарных извещателей

В 2018 году Свердловской области сотрудники МЧС и органы местного самоуправления установили более 900 автономных пожарных извещателей в домах социально незащищённого населения. Особое внимание уделялось многодетным семьям и маломобильным гражданам.«В Североуральске в многодетных семьях устанавливают дымовые пожарные извещатели последнего поколения – они оснащены GSM-модулями, благодаря чему способны автоматически передавать сигнал о пожаре диспетчеру Единой дежурно-диспетчерской службы и на мобильный телефон собственника жилья», - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.Установка пожарных извещателей – один из самых эффективных способов своевременно предупредить людей о пожаре.