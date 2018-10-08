Доходы Свердловской области за девять месяцев составили 173,3 млрд рублей

13:20 | 12.10.2018

razdelfinans.biz-market.ru

С января по сентябрь 2018 года доходы Свердловской области составили 173,3 млрд рублей — это 75,5 % утвержденного годового прогноза. По налоговым и неналоговым платежам в областную казну поступило 158,8 млрд рублей (на 16,3 млрд больше, чем за аналогичный период 2017 года), безвозмездные перечисления из федерального бюджета составили 14,6 млрд (на 1,1 млрд больше, чем в прошлом году).



По словам министра финансов Свердловской области Галины Кулаченко, положительная динамика поступлений собственных доходов бюджета связана с устойчивым ростом финансовых показателей деятельности организаций. Индекс промышленного производства вырос на 8,9 %. Начисленная среднемесячная заработная плата в январе — июле увеличилась на 9,8 % и составила 36,8 тысячи рублей.