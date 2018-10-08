Герб Екатеринбурга собираются изменить

22:05 | 10.10.2018

Фото: ekburg.tv

В скором времени официальный герб Екатеринбурга могут обновить. Геральдические символы города не изменят, а вот их графическое оформление модернизируют. Об этом рассказали участники неформальной встречи архитекторов и дизайнеров, которая состоялась сегодня в Ельцин-центре.



Специалисты уточнили: кардинально изменить нужно только линии и черты. Усовершенствование эмблемы будет проходить с согласования мэрии.



Уточним, что все дизайнеры, работающие над этим проектом, трудятся на общественных началах.



Также в ходе встречи, на которую собрались дизайнеры из других регионов России, также подняли вопрос об айдентике Екатеринбурга – логотипе «Екат. Ерин. Бург». Специалисты отмечают: на их взгляд, новый бренд уральской столицы постепенно начинает приживаться. Хотя, безусловно, не все горожане одобряют идею этого лого, на что арт-директор рекламной ассоциации «Восход» Владислав Деревянных отвечает, что не готов выслушивать претензии от горожан-непрофессионалов. Если же критические замечания идут от экспертов, то он приглашает их к совместной работе.



Слушатели предположили, что негатив жителей города может быть связан с тем, что дизайнеры не обсуждают с ними идеи, а показывают готовые продукты. «Может быть, нужно организовать воркшопы?» – прозвучал вопрос из аудитории. «Я не готов тратить на это время», – ответил Деревянных.



Кроме того, будет продолжена работа по разработке айдентики 300-летия уральской столицы.