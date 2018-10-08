В Свердловской области запустили производство флиса

15:41 | 10.10.2018

livemaster.ru

На Урале, на площадке Свердловского камвольного комбината, запущено производство флиса - трикотажного полотна из полиэфирных нитей. Объем инвестиций в проект составил 63 млн рублей. Также закуплено новое оборудование, в том числе кругловязальные и отделочные машины.



«В отличие от натуральных тканей, на производстве которых специализируется комбинат, флис - это синтетическая ткань, для изготовления которой используется полиэстер и другие искусственные нити. Область его применения достаточно широка - это производство повседневной и детской одежды, термобелья, одежды для спорта и активного отдыха», - рассказал президент концерна «Уральский текстиль» Игорь Васильков.



Отмечается, что в России есть всего три предприятия по производству флиса, поэтому выпуск такой продукции является конкурентоспособным.