На Урале изменили приговор виновнику ДТП, в котором пострадала 7-летняя девочка

12:56 | 10.10.2018

ghylaw.com

В Свердловской области по апелляционному представлению прокуратуры увеличили срок лишения свободы Ринату Кадирову, ранее признанному виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью ребенка, и приговоренному к восьми месяцам в колонии-поселении.



18 июня 2017 года Кадиров управлял автомобилем ВАЗ-21124 в состоянии опьянения. В районе дома №60 в селе Шакурово Нижнесергинского района он сбил 7-летнюю девочку. Здоровью ребенка был причинен тяжкий вред.



В итоге апелляционная инстанция Свердловского областного суда признала доводы прокурора обоснованными. Ринату Кадирову назначено новое наказание – два года в колонии-поселении.