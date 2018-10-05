Новости дня
10:10 | 8.10.2018
news.tj
Евгений Куйвашев презентует в Париже заявку Екатеринбурга на ЭКСПО-2025
Так, глава Среднего Урала станет одним из участников презентации в штаб-квартире ЮНЕСКО российской заявки на проведение Всемирной выставки ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге.
Затем Евгений Куйвашев обратится с приветственным словом к гостям совместного концерта пианиста Дениса Мацуева и молодежного оркестра Свердловской филармонии. Концерт пройдет в театре Елисейских Полей. Прозвучат произведения Глинки, Чайковского и Рахманинова.
Напомним, что за право проведения выставки Екатеринбург соперничает с Осакой и Баку. Победитель станет известен 23 ноября на 164-й сессии Генеральной ассамблеи Международного бюро выставок.
© «Вечерние Ведомости»
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