Евгений Куйвашев презентует в Париже заявку Екатеринбурга на ЭКСПО-2025

10:10 | 8.10.2018

news.tj

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев находится с официальным визитом в Париже, где он примет участие сразу в двух важных мероприятиях.



Так, глава Среднего Урала станет одним из участников презентации в штаб-квартире ЮНЕСКО российской заявки на проведение Всемирной выставки ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге.



Затем Евгений Куйвашев обратится с приветственным словом к гостям совместного концерта пианиста Дениса Мацуева и молодежного оркестра Свердловской филармонии. Концерт пройдет в театре Елисейских Полей. Прозвучат произведения Глинки, Чайковского и Рахманинова.



Напомним, что за право проведения выставки Екатеринбург соперничает с Осакой и Баку. Победитель станет известен 23 ноября на 164-й сессии Генеральной ассамблеи Международного бюро выставок.