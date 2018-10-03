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17:20 | 5.10.2018

Свердловская область получила международную награду в сфере туризма — «Золотое яблоко»

Свердловская область удостоена престижной международной награды в сфере туризма — «Золотого яблока».

«Золотое яблоко» — это эквивалент «Оскара» в туризме. Награда учреждена FIJET — организацией писателей и журналистов, пишущих о туризме, объединяющей профессионалов из 30 стран мира.

Отмечается, что Свердловская область получила награду за развитие делового и событийного туризма.

Свердловская область получила международную награду в сфере туризма — «Золотое яблоко»


Награду в виде позолоченного яблока на постаменте из натурального мрамора принял губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Церемония прошла в Доме Севастьянова.

«Я рад вручить награду Свердловской области, которая развивается настолько динамично, что становится одним из лидеров российского туризма», — отметил президент FIJET Тиджани Хаддад.

Свердловская область получила международную награду в сфере туризма — «Золотое яблоко»


«Премия «Золотое яблоко» почётна для Свердловской области. В разные годы награды были удостоены такие мировые туристические центры, как Луксор, Брно, Шарм-эль-Шейх, Анталия, Краков. Сегодня Свердловская область становится на одну ступень с этими туристическими жемчужинами. Наша задача — соответствовать новому статусу и еще активнее развивать туристический потенциал региона», — сказал Евгений Куйвашев.

Свердловская область получила международную награду в сфере туризма — «Золотое яблоко»

© «Вечерние Ведомости»

 


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