Свердловская область получила международную награду в сфере туризма — «Золотое яблоко»

Свердловская область удостоена престижной международной награды в сфере туризма — «Золотого яблока».«Золотое яблоко» — это эквивалент «Оскара» в туризме. Награда учреждена FIJET — организацией писателей и журналистов, пишущих о туризме, объединяющей профессионалов из 30 стран мира.Отмечается, что Свердловская область получила награду за развитие делового и событийного туризма.Награду в виде позолоченного яблока на постаменте из натурального мрамора принял губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Церемония прошла в Доме Севастьянова.«Я рад вручить награду Свердловской области, которая развивается настолько динамично, что становится одним из лидеров российского туризма», — отметил президент FIJET Тиджани Хаддад.«Премия «Золотое яблоко» почётна для Свердловской области. В разные годы награды были удостоены такие мировые туристические центры, как Луксор, Брно, Шарм-эль-Шейх, Анталия, Краков. Сегодня Свердловская область становится на одну ступень с этими туристическими жемчужинами. Наша задача — соответствовать новому статусу и еще активнее развивать туристический потенциал региона», — сказал Евгений Куйвашев.