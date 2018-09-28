Свердловчане взяли награды на чемпионате EuroSkills Budapest 2018

Свердловчане внесли вклад в победу национальной сборной на чемпионате EuroSkills Budapest 2018. По итогам соревнований Россия лидирует в балльном и медальном зачетах среди 29 стран-участниц. Россияне завоевали девять золотых, восемь серебряных, две бронзовые медали и 10 медальонов за профессионализм.От Свердловской области в чемпионате принимали участие в том числе выпускники колледжей Ирина Быкова, Евгений Плюснин и Владислав Тетюшкин, которые принесли сборной награды.EuroSkills — это самые масштабные в Европе соревнования по профессиональному мастерству для молодых людей в возрасте до 25 лет.