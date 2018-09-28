Мужчины, вооруженные кирпичом, ограбили киоск на Молодогвардейцев

Минувшей ночью двое мужчин ограбили киоск по адресу улица Молодогвардейцев, 53. Как сообщает «СОВА», сначала грабители хотели взять сигареты и алкоголь в долг, но, когда им отказали, вооружились кирпичом и, грозя разбить продавщице голову, похитили товар на сумму более тысячи рублей.В настоящее время подозреваемые задержаны.«В отдел полиции №13 поступило сообщение о нападении на торговую точку на ул. Молодогвардейцев. По горячим следам были задержаны двое подозреваемых. Похищенное изъято. Проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», - прокомментировали в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.