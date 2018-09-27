Сформирован состав свердловского Совета по вопросам обращения с безнадзорными животными

16:36 | 28.09.2018

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Сегодня на специальном заседании было утверждено положение о Совете по вопросам обращения с безнадзорными животными в Свердловской области и его состав.



Председателем Совета избран министр агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области Дмитрий Дегтярев, его заместителем — начальник Управления по надзору и контролю в сфере образования Министерства общего и профессионального образования Свердловской области Елена Перевозкина. Также в Совет вошли директор некоммерческой организации «Благотворительный фонд «Зоозащита» Анна Вайман, члены Общественной палаты Свердловской области, представители волонтерских и общественных организаций.



Отмечается, что Совет является коллегиальным координационным органом, образованным в целях решения вопросов, связанных с регулированием численности безнадзорных животных.



«Совет намерен взаимодействовать со всеми заинтересованными организациями по вопросам гуманного отношения к животным, регулирования деятельности по их содержанию, обеспечения права жителей области на благоприятную окружающую среду. Взаимодействие будет также направлено на совершенствование нормативно-правового регулирования в данной области и реализации политики недопущения жестокого обращения с животными», — сказал Дмитрий Дегтярев.