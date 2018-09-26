Запущен производственный процесс бизнес-инкубатора индустриального парка «Богословский»

В Краснотурьинске официально начат производственный процесс бизнес-инкубатора индустриального парка «Богословский». Старт работе дал первый вице-губернатор Свердловской области Алексей Орлов.Напомним, что «Богословский» - это один из ключевых проектов губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Он направлен на снижение монозависмости территории.Бизнес-инкубатор представляет собой современное здание площадью 1,5 тысячи квадратных метров, оснащенное всей необходимой инфраструктурой для работы промышленных предприятий.Сейчас бизнес-инкубатор уже заполнен на 100%. Здесь начали работать такие производства, как ООО «КапРемМоторс» (краснотурьинская компания, занимающаяся обслуживанием и капитальным ремонтом газотурбинных двигателей и передвижных автоматизированных электростанций) и московское ООО «Бэнефит» (производство запорной арматуры, металлоконструкций и трубной продукции).Также к инфраструктуре индустриального парка планируют подключить некоторые предприятия, находящиеся за его пределами. Например, «Богословский кабельный завод». Еще один резидент ТОСЭР «Краснотурьинск» - предприятие китайского предпринимателя «ЛесКом Развитие» по выпуску палочек для мороженого.Сейчас планируется строительство второй очереди индустриального парка «Богословский».