В Екатеринбурге вынесли приговор мошенникам, обманувшим пять банков на 10 млн рублей

Орджоникидзевский суд Екатеринбурга вынес приговор группе из шести человек, признанных виновными в хищении денег у банков.Как рассказал пресс-секретарь регионального полицейского главка Валерий Горелых, злоумышленники оформляли в кредитных организациях займы по копиям чужих документов. От действий преступников пострадали пять банков. Было оформлено более 140 кредитных договоров. Ущерб составил порядка 10 млн рублей.«Расследовал громкое дело следователь по особо важным делам майор юстиции Евгений Митрофанов, а оперативное сопровождение осуществляли сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью управления уголовного розыска ГУ МВД России по Свердловской области», - отметил полковник Горелых.В итоге суд приговорил фигурантов к срокам от пяти до семи с половиной лет лишения свободы. Приговор пока не вступил в законную силу.