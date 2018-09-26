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09:50 | 28.09.2018
пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области
В Екатеринбурге вынесли приговор мошенникам, обманувшим пять банков на 10 млн рублей
Как рассказал пресс-секретарь регионального полицейского главка Валерий Горелых, злоумышленники оформляли в кредитных организациях займы по копиям чужих документов. От действий преступников пострадали пять банков. Было оформлено более 140 кредитных договоров. Ущерб составил порядка 10 млн рублей.
«Расследовал громкое дело следователь по особо важным делам майор юстиции Евгений Митрофанов, а оперативное сопровождение осуществляли сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью управления уголовного розыска ГУ МВД России по Свердловской области», - отметил полковник Горелых.
В итоге суд приговорил фигурантов к срокам от пяти до семи с половиной лет лишения свободы. Приговор пока не вступил в законную силу.
© «Вечерние Ведомости»
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