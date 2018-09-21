Прокуратура заставила ликвидировать незаконный объект торговли на улице Машиностроителей

11:49 | 25.09.2018

пресс-служба прокуратуры Свердловской области

На улице Машиностроителей в Екатеринбурге по требованию прокуратуры ликвидирован объект торговли — трейлер «Закусочная» (ООО «Андижан»), — который незаконно занял часть земель общего пользования.



«Прокуратура Орджоникидзевского района г. Екатеринбурга в отношении юридического лица ООО «Андижан» и директора предприятия возбудила административные дела по ст. 7.1 КоАП РФ. По результатам их рассмотрения юридическое и должностное лицо оштрафованы на сумму 50 тыс. рублей и 10 тыс. рублей соответственно», — сообщает пресс-служба надзорного ведомства.



24 сентября нестационарный объект демонтирован, самовольно занятый земельный участок освобожден.