В Екатеринбурге рядом с ТЦ «Мега» появится парк развлечений за полмиллиарда рублей

Уже этой зимой в Екатеринбурге прямо напротив ТЦ «Мега» появится размашистый парк развлечений. На площади 13,5 тысяч квадратных метров построят зоны активности, воркаут-площадки и кинотеатр под открытым небом. Зимой это место превратится в настоящую рождественскую сказку.Главным инициатором идеи стала компания IKEA Centres Russia. Общий бюджет проекта составит 540 миллионов рублей. В пресс-службе IKEA показали, как будет выглядеть будущее место для развлечений.Как пояснили в компании, пространство «Мега Парка» будет разделено на несколько тематических зон. Одна из них – спортивная. На ней расположатся тренажёры, воркаут-площадки, столы для пинг-понга и площадки для прочих активностей. Также парк будет оснащён фотозонами и даже кинотеатром под открытым небом. Для детей здесь оборудуют целых три детских площадки с качелями и батутами. В чудеса детей заставит поверить настоящий сказочный лес. А ландшафтный гористый сквер своим дизайном напомнит дикие горные места Урала.Зимой же это пространство превратится в настоящую рождественскую сказку с ледяным городком и ёлкой. В пресс-службе IKEA Centres Russia добавили, что главная задача этого парка – заставить посетителей отвлечься от городской суеты и полноценно отдохнуть с семьёй. Главная площадь парка объединит в себе «аутентичность Уральских гор со скандинавским дизайном и экологичностью». Отсюда гости смогут прогуляться до Вкусного бульвара с зоной для мероприятий на 300 человек.«Мы создаем пространство, где можно будет приятно провести время с семьей и друзьями, не покидая территории торгового центра», — подытожил управляющая «Меги Екатеринбург» Айше Агекян. Открытие парка намечено уже на декабрь 2018 года.