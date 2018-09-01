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17:45 | 20.09.2018

Александр Якоб упразднил градостроительный совет Екатеринбурга

В Екатеринбурге перестал существовать Архитектурно-градостроительный совет. Постановление о его упразднении подписал глава администрации города Александр Якоб.

«Признать утратившим силу Постановление Администрации города Екатеринбурга от 20.01.2015 № 57 «Об утверждении Положения об Архитектурно-градостроительном совете муниципального образования «город Екатеринбург», — говорится в документе.

Архитектурно-градостроительный совет, решения которого носили рекомендательный характер, работал с 2015 года. Его возглавлял Михаил Вяткин.

© «Вечерние Ведомости»

 


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