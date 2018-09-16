Кольцовские таможенники задержали пассажира с крупной партией одежды

Кольцовские таможенники задержали пассажира рейса Анталия — Екатеринбург, который в четырех больших черных баулах вез более 56 кг новых вещей, промаркированных лейблами известных брендов. Мужчина пояснил, что он занимается предпринимательской деятельностью и решил совместить приятное с полезным: не только отдохнуть на турецком побережье, но и закупить товар для своего магазина.Сейчас спортивные костюмы, джинсы, платья, брюки помещены на склад временного хранения. Таможенникам в ходе административного расследования предстоит установить стоимость товара и законность его перемещения через таможенную границу, а также проверить, не является ли он контрафактным. В случае, если сведения подтвердятся, туристу-предпринимателю грозит крупный денежный штраф с возможной конфискацией одежды, сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.