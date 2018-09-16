Космомониторинг лесов на Среднем Урале показал свою результативность

13:35 | 18.09.2018

Дистанционный космомониторинг лесов (посредством космической съемки) в Свердловской области позволил выявить как минимум 27 нарушений лесного законодательства, таких как рубка без разрешительных документов, рубка с превышением эксплуатационной площади, рубка в защитных лесах. Из них в Верхотурском и Синячихинском лесничествах — по 2 нарушения, в Красноуфимском, Кушвинском, Шалинском, Свердловском лесничествах — по 3 нарушения, в Серовском — 5, в Сысертском — 6.



Часть выявленных нарушений требует дополнительного времени для уточнения объемов незаконных рубок для передачи материалов в отделы внутренних дел и возбуждения производств по делам об административных правонарушениях. Осмотры по участкам еще продолжаются, сообщает Департамент лесного хозяйства Свердловской области. В ведомстве отмечают, что также дано поручение о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц лесничеств, которыми проведены некачественные осмотры лесных участков.