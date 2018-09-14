Под Екатеринбургом грузовой поезд сбил двух пьяниц

21:59 | 17.09.2018

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На перегоне Исток — Путёвка на ж/д маршруте Екатеринбург — Курган грузовой электропоезд сбил двух людей: женщину 69 лет и 36-летнего мужчину. Оба были в состоянии алкогольного опьянения.



Как сообщили в пресс-службе транспортной полиции, несчастный случай произошел накануне на 1827-м км 8-го пикета перегона Исток — Путёвка. Машинист грузового поезда заметил на путях двух пешеходов, сигналил им, но они не реагировали, так что наезда избежать не удалось. Обоих пострадавших доставили в одну из больниц Екатеринбурга. Женщине 1949 года рождения предварительно поставлен диагноз «перелом правой голени, алкогольное опьянение». Мужчине, который годится ей в сыновья, — «перелом основания свода черепа, алкогольное опьянение, перелом правой голени».