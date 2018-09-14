Проверка на внимательность: в центре Екатеринбурга у пешеходного перехода появилась яма без какого-либо ограждения

В Екатеринбурге, совсем рядом с пешеходным переходом на Луначарского — Первомайской, появилась яма без какого-либо ограждения. Следовательно, попасть в нее не составит никакого труда.В яме — мусор и провода. Остается только надеяться, что в случае падения в яму с человеком не случится ничего страшного.Пока, к счастью, в яму никто из пешеходов не попал. Однако стоит отметить, что заметить ее довольно непросто. Будьте осторожнее!