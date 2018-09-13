В Екатеринбурге нашли школьницу из Копейска: девочка спала на лавочке

14:32 | 15.09.2018

Фото: скриншот с поста во "ВКонтакте"

В Екатеринбурге живой нашли школьницу из Копейска, которая пропала 10 сентября. Девочку обнаружили поисковики отряда «Легион-Спас». Школьница дремала на скамейке.



Как сообщалось ранее, Екатерина Маврина пропала вечером 10 сентября. Девочка гуляла с подругой, а потом, по ее словам, собралась домой, но отдала подруге телефон и очки. Дома в тот вечер девочка так и не появилась. После неудачных ночных поисков Следственный комитет Челябинской области по требованию прокурора южноуральской столицы уже успел возбудить уголовное дело об убийстве в связи с возможным наличием угрозы жизни и здоровью Мавриной.