Владимир Власов, руководивший Свердловской областью в 80-х годах, награжден знаком отличия

10:00 | 14.09.2018

«Областная газета»

Владимир Михайлович Власов, руководивший Свердловской областью в 1987–1990 годах, награжден знаком отличия «За заслуги перед Свердловской областью» II степени. Соответствующий указ подписал глава региона Евгений Куйвашев.



Отмечается, что награда вручается за выдающиеся достижения в сфере экономического развития Свердловской области.



Сегодня Владимиру Власову исполняется 80 лет.