Скоро Екатеринбургу дадут отопление

21:33 | 10.09.2018

hohma4.ru

В Екатеринбурге завершается подготовка к пуску отопления в жилые дома. Сейчас формируется график пуска тепла и согласовываются этапы подключения. Об этом сообщили в администрации города.



В управлении жилищного и коммунального хозяйства сообщили, что к холодам практически готовы учреждения социально-культурной сферы и многоквартирных жилых домов. Техническая готовность этих объектов к принятию горячей воды приближается к 100%. Параллельно заканчиваются плановые ремонтные работы труб, которые начинались летом.



Когда в домах потеплеют батареи — будет зависеть от погоды. В прошлом году отопительный сезон в столице Урала стартовал 18 сентября. 4 этапа подключения растянулись на две недели.



Согласно действующим нормативам, отопление должны включить, если в течение 5 дней подряд среднесуточная температура на улице держится не выше 8 градусов тепла.

