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20:43 | 4.09.2018
В.Н. Горелых
На 35 лет строгого режима осуждена группа наркосбытчиков на Урале
Судом установлено, что в период с сентября 2015 года по август 2016 года Мамиконян и Захаров распространяли наркотики на территории Свердловской области. Запрещенные средства они приобрели у гражданина Украины Юхимчука.
При задержании членов преступной группы в 2016 году изъята крупная партия наркотических средств, а также 110 тысяч рублей, 1,5 тысячи долларов США, 200 евро, сотовые телефоны и ноутбуки.
«Общий вес изъятого составил 11 килограммов (10719 граммов). Такого количества криминального товара хватило бы обеспечить наркозависимых людей более чем 20-ю тысячами доз. Один из фигурантов делал тайники-закладки. Второй – фасовал синтетическую отраву, а также занимался оформлением банковских карт, при помощи которых осуществлялись финансовые операции. Третий работал в роли курьера», – рассказал пресс-секретарь регионального полицейского главка Валерий Горелых.
В итоге Мамиконян получил 10 лет строгого режима, Захаров — 9 лет, Юхимчук — 16.
По имеющимся сведениям, в составе группы были и другие участники. Расследование уголовного дела в отношении них продолжается, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
© «Вечерние Ведомости»
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