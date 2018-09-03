На 35 лет строгого режима осуждена группа наркосбытчиков на Урале

В Екатеринбурге на 35 лет в колонии строгого режима осуждена группа наркосбытчиков из трех человек: свердловчане Вартан Мамиконян и Артем Захаров и гражданин Украины Андрей Юхимчук.Судом установлено, что в период с сентября 2015 года по август 2016 года Мамиконян и Захаров распространяли наркотики на территории Свердловской области. Запрещенные средства они приобрели у гражданина Украины Юхимчука.При задержании членов преступной группы в 2016 году изъята крупная партия наркотических средств, а также 110 тысяч рублей, 1,5 тысячи долларов США, 200 евро, сотовые телефоны и ноутбуки.«Общий вес изъятого составил 11 килограммов (10719 граммов). Такого количества криминального товара хватило бы обеспечить наркозависимых людей более чем 20-ю тысячами доз. Один из фигурантов делал тайники-закладки. Второй – фасовал синтетическую отраву, а также занимался оформлением банковских карт, при помощи которых осуществлялись финансовые операции. Третий работал в роли курьера», – рассказал пресс-секретарь регионального полицейского главка Валерий Горелых.В итоге Мамиконян получил 10 лет строгого режима, Захаров — 9 лет, Юхимчук — 16.По имеющимся сведениям, в составе группы были и другие участники. Расследование уголовного дела в отношении них продолжается, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.