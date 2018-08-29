В Екатеринбурге подписали заявку на право проведения выставки Expo 2025

15:49 | 1.09.2018

Фото: АиФ Урал

В Екатеринбурге сегодня закончили подписывать гражданское обращение к международному комитету Expo 2025 с просьбой проведения форума в уральской столице. Под заявкой подписался и почётный гражданин Екатеринбурга, советник при ректорате УрФУ Владимир Третьяков.



Под обращением в Международное бюро выставок свою подпись поставили также известные деятели науки, культуры и искусства, выдающиеся спортсмены и промышленники России и Свердловской области.



«Хотелось бы, чтобы в нашем городе было более динамичное развитие, чтобы молодежь считала центром этой жизни нашу культуру, образование, наши заводы, нашу науку», — прокомментировал событие Третьяков.



Напомним, Екатеринбург борется за право проведения Всемирной выставки наряду с Осакой (Япония) и Баку (Азербайджан). Окончательное место проведения Expo 2025 определится 23 ноября.