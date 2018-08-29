Из горящего дома в Екатеринбурге эвакуировали 10 человек

13:18 | 1.09.2018

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области

Минувшей ночью в Екатеринбурге в микрорайоне Эльмаш загорелся жилой дом. Из пятиэтажного здания эвакуировали 10 человек.



Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области, сообщение о пожаре на улице Старых Большевиков поступило в службу спасения около полуночи. На площади 20 квадратных метров полыхало домашнее имущество в одной из квартир.



Примерно в 00:30 на место ЧП прибыли 3 пожарные машины и 12 спасателей. Огнеборцы вывели по лестничным маршам 10 человек. Для эвакуации жильцов потребовались спасательные устройства – дыхательные аппараты.



На борьбу с огнём ушло 12 минут. Все работы на месте происшествия были завершены в час ночи.