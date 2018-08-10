Судебные приставы Екатеринбурга расскажут горожанам об их долгах в День города

11:00 | 16.08.2018

Подарок горожанам сделают сотрудники Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области. 18 августа, в день празднования 295-летия Екатеринбурга, судебные приставы откроют выездную приемную в ЦПКиО им. Маяковского, там любой желающий сможет получить консультацию, узнать о своих долгах и запретах на сделки с недвижимостью, автомобилями и на выезды за границу.



Приемная будет работать у центрального входа в ЦПКиО имени Маяковского с 10:00 до 13:00, разместившись в специализированной «ГАЗели». Уточняется, что акция носит информативный характер.



«Пункт будет размещен в специализированном автомобиле-офисе марки «ГАЗель» со специальными цветографическими знаками ФССП России и госномером Е506АК 196. Каждый желающий сможет узнать о своих долгах или получить консультацию об оплате уже имеющейся задолженности. Мобильный офис позволяет значительно сэкономить время и совместить культурный выход с консультацией у судебных приставов по вопросам, входящим в компетенцию службы. Получение своевременной информации об имеющихся долгах позволит избежать мер принудительного исполнения со стороны судебных приставов, таких как арест банковских счетов, запрет на регистрационные действия, ограничение права выезда за пределы РФ и права на управление транспортным средством», — говорится в сообщении пресс-службы УФССП.