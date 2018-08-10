В Свердловской области вновь горит лес

11:17 | 12.08.2018

lentaregion.ru

На утро 12 августа на территории Свердловской области зарегистрированы два природных пожара возле поселка Вижай в Ивдельском городском округе. В обоих случаях огонь вспыхнул по вине местного населения.



Первому возгоранию близ поселка Вижай присвоен второй уровень пожарной опасности – там в 9 километрах от поселка горят 6 гектаров леса. В его ликвидации участвуют 5 единиц техники и 19 спасателей.



Второй пожар расположен в том же районе. Его площадь составила 0, 3 га, с огнем борются 6 спасателей МЧС.