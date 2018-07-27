Екатеринбуржцам покажут «Купание красного коня»

15:58 | 31.07.2018

С 10 августа по 30 сентября в Екатеринбургском музее изобразительных искусств (ул. Воеводина, 5) пройдет уникальная выставка, посвященная знаменитой ленинградской коллекции Казимиры Константиновны Басевич. На ней будет представлено более 70 произведений живописи, графики, скульптуры, а также экспонаты декоративно-прикладного искусства и мебели из собраний трех музеев: Третьяковской галереи, Екатеринбургского музея изобразительных искусств и Иркутского областного художественного музея им. В. П. Сукачёва.



В том числе на выставке можно будет увидеть шедевр Петрова-Водкина «Купание красного коня». Картина была написана в 1912 году, в 1914 году отправлена автором на «Балтийскую выставку» в город Мальмё (Швеция), и только в 1950 году «Купание красного коня» удалось вернуть на родину.



Как отмечают в пресс-службе музея, выставка станет данью памяти трем поколениям семьи Басевич — Лотарёвых, благодаря которым музеи России пополнились замечательными произведениями русского искусства.