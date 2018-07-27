7 августа градсовет при губернаторе рассмотрит проект храма Святой Екатерины

7 августа состоится заседание градостроительного совета при губернаторе Свердловской области, на котором будет рассмотрен проект строительства храма Святой Екатерины у Театра драмы в Екатеринбурге.Напомним, что храм планировали построить в акватории Городского пруда на насыпном острове, но из-за недовольства жителей место строительства перенесли на площадку перед Театром драмы.Ранее жюри выбрало победителя конкурса на разработку архитектурно-планировочной концепции развития территории рядом с будущим храмом. Им стала «Первая архитектурно-производственная мастерская».