На Урале автоледи осталась еще должна дорожникам после попадания ее машины в выбоину

14:12 | 31.07.2018

kavtoday.ru

Автоледи, машина которой попала в выбоину на трассе Екатеринбург — Пермь, взыскала компенсацию, но при этом осталась должна дорожникам, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.



ДТП произошло в сентябре 2015 года. «Кадиллак YSCF» попал в выбоину. ООО «Бюро независимой экспертизы и оценки» оценило ремонт в 491 800 рублей (без учета износа). За возмещением ущерба женщина обратилась в суд. Ответчиками выступили ФКУ «Уралуправтодор» и АО «Свердловскавтодор».



Однако в ходе разбирательства были проведены новые экспертизы, и установлено, что ДТП произошло по вине водителя: она должна была заметить выбоину в светлое время суток. Кроме того, оказалось, что ущерб, причиненный непосредственно попаданием автомобиля в выбоину, составляет чуть более 7 тысяч рублей.



В итоге суд все-таки взыскал в пользу женщины причиненный ущерб, а также расходы на эксперта и представителя — всего 12,3 тысячи рублей. В то же время автолюбительница должна оплатить услуги эксперта — 39,9 тысячи рублей.