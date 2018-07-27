На трассе Тюмень – Екатеринбург машина загорелась на ходу

18:21 | 29.07.2018

72.ru

Сегодня днём, 29 июля, на трассе Тюмень – Екатеринбург прямо на ходу загорелась машина. На место происшествия были отправлены полицейский наряд, скорая помощь и пожарные.



Инцидент произошёл около 14 часов дня в районе деревни Елань. Движущаяся на полном ходу Lada Priora загорелась, даже не успев остановиться. К счастью, никто из находящихся в салоне не пострадал. На месте оперативно сработал наряд пожарных.



Сейчас дознаватели выясняют причины внезапного возгорания отечественного автомобиля во время движения.