В Екатеринбурге из-за дождя сорвано празднование Дня ВМФ

18:07 | 29.07.2018

В Екатеринбурге неблагоприятные погодные условия стали причиной срыва празднования Дня Военно-морского флота России. Об этом стало известно из сообщения администрации ЦПКиО им. Маяковского, где должна была состояться развлекательная программа.



Напомним, что на 29 июля в Свердловской области объявлено штормовое предупреждение в связи с грозами и сильным ветром.