Екатеринбурженка отсудила у «Лукойла» компенсацию за заправку автомобиля не тем топливом

10:57 | 27.07.2018

gagauzpravda.md

Жительница Екатеринбурга Марина В. отсудила у ООО «Лукойл-Пермнефтепродукт» 210 тысяч рублей. В январе этого года она заправила свой автомобиль Hyundai Creta на автозаправочной станции по адресу Высоцкого,49, где в машину было залито топливо, не рекомендованное производителем.



После заправки автомобиль заглох и не заводился. Согласно заключению эксперта, причиной поломки стало смешивание двух видов топлива – бензина и дизельного топлива. Ремонт обошелся в 112 тысяч рублей.



Для компенсации вреда женщина обратилась в суд, который в итоге взыскал с компании 210 тысяч рублей, в том числе возмещение убытков, компенсацию морального ущерба, штраф, а также расходы на представителя и эксперта.



Ответчик обжаловал решение, но Свердловский областной суд оставил его без изменения.