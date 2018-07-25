Власти уральской столицы планируют провести реновацию жилья

10:25 | 27.07.2018

estate24.moscow

Реновация – основной принцип развития Екатеринбурга, заявил в эфире телеканала «АТН» заместитель главы администрации Екатеринбурга по вопросам капитального строительства и землепользования Алексей Белышев. По его словам, в городе идет подготовительная работа по программе обновления жилья.



- Существующий жилой фонд Екатеринбурга – более 37 миллионов квадратных метров, из них естественный износ составляет 1 процент. Сегодня порядка 2,5% жилого фонда изношены близко к 75% – это около 800 тысяч «квадратов». Это разные районы, в основном разговор идет о многоквартирном жилье, хотя мы понимаем, что сюда входит и районы, в которых есть индивидуальное жилье 30-40-50-х годов постройки прошлого века, поэтому мы в приоритетном порядке рассматриваем такие дома для обновления жилого фонда, – рассказал Алексей Белышев.



Ранее о необходимости реновации в Екатеринбурге говорил заместитель председателя Уральского банковского союза Евгений Болотин. По его мнению, в городе достигнут «потолок» продаж недвижимости, теперь необходимо выводить старое жилье и строить новое.