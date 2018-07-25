Для жителей Академического выступят Лобода и группа «Звери»

20:15 | 26.07.2018

akademekb.ru

В Академическом микрорайоне Екатеринбурга в День города, 18 августа, пройдет фестиваль «Добрососедство», в рамках которого для гостей фестиваля выступят группа «Звери» и Светлана Лобода.



Также в этот день жители Академического смогут принять участие в квестах, флешмобах и пляжных развлечениях. По информации организаторов мероприятия, в этот день центр Академического микрорайона станет жарким курортом с золотым песком и пляжными зонтами.