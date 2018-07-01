В Академическом появится улица Чингиза Айтматова

17:41 | 20.07.2018

kvedomosti.com

12 декабря исполнится 90 лет со дня рождения киргизского и русского писателя Чингиза Айтматова. В Екатеринбурге в его честь назовут улицу в микрорайоне Академическом, рассказал консул Киргизии в Екатеринбурге Нурлан Алымбеков.



Как сообщает «Областная газета», в уральской столице также отольют скульптуру главного героя повести «Прощай, Гульсары». Ее установят в городе Чолпон-Ата в Киргизии.



Кроме того, планируются мероприятия, посвященные писателю: научно-практическая конференция, литературные чтения и книжные выставки.