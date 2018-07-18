Екатеринбург ждет девятичасовой марафон музыки. Гости фестиваля смогут перевоплотиться в диджеев

16:50 | 19.07.2018

Знаменитый опен-эйр «Усадьбу Jazz» в эту субботу планируют посетить свыше 10 тысяч гостей. Обладатели зеленых сим-карт будут на особом положении – их ждет музыкальный аттракцион, комфортная лаундж-зона с подзарядкой смартфонов, автограф от хедлайнера фестиваля, уверенный сигнал и быстрый интернет.



Крупнейший российский опен-эйр, посвященный джазу и фанку, world music и соулу, инди и электронике проходит в Екатеринбурге каждое лето. В этот раз гостей ждут выступления коллективов «Сансара», «Secret Atelier», «Daraa Tribes» из Марокко, «BRUUT» из Голландии, «АукцЫон» и другие.



Помимо наслаждения музыкой любители джаза смогут оценить инновации мобильного партнера мероприятия – компании «МегаФон». Гости лаундж-зоны перевоплотятся в диджеев и создадут свою джазовую мелодию, сыграв на различных инструментах, сделают 3D-фото одновременно на 12 камерах и отправят анимированное видео в социальные сети. Здесь также можно будет получить автограф от одного из хедлайнеров фестиваля.



Выдержать девятичасовой музыкальный нон-стоп и не посадить смартфон помогут мобильные зарядки от «МегаФона». А запечатлеть все яркие выступления, выйти в прямой эфир, залить эксклюзивные кадры в сторис – скоростной интернет LTE-Advanced, который может разогнаться до 300 Мбит/с. Специально к событию инженеры оператора подготовили базовые станции и расширили емкость сети.



«Даже если половина гостей «Усадьбы Jazz» одновременно захочет позвонить друзьям или разместить фото в социальных сетях – наша инфраструктура выдержит нагрузку, а интернет сохранит высокую скорость. Для этого мы установили дополнительные несущие конструкции на двух объектах связи вблизи площадки и организовали онлайн-мониторинг состояния сети. Посетители фестиваля – наши абоненты – с комфортом смогут отправить гигабайты эмоций во всемирную паутину», – отмечает технический директор «МегаФона» на Урале Антон Щербаков.



Мероприятие пройдет 21 июля в усадьбе Харитоновых-Расторгуевых. Подробности на сайте http://www.usadba-jazz.ru/.